Esenbey Mahallesi ziyaretinde temaslar

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ile Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Esenbey Mahallesi'nde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkanlar, mahalledeki iş yerlerini tek tek dolaşarak hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

ziyaretin kapsamı:

Mahallede gerçekleştirilen ziyaret sırasında başkanlar, iş yerlerini ziyaret edip çalışan ve işletme sahiplerinin talep ile beklentilerini dinledi. Ziyaret samimi bir ortamda geçti ve mahalle sakinleriyle karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

başkanların mesajı:

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Hasan Ulutaş, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerini misafirperverlikle karşılayan tüm esnaf ve hemşerilerine teşekkür etti. Her iki başkan da sahadan gelen geri bildirimlerin belediye çalışmalarına ışık tutacağını belirtti.

Bu tür doğrudan temaslar, yerel yönetim ile yurttaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor; esnafın ve mahalle sakinlerinin gündeme taşıdığı konuların not alındığı belirtildi.

AKÇADAĞ VE DARENDE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ESENBEY’DE ESNAF ZİYARETİ