Esendere'de tır kuyrukları 3 kilometreye ulaşarak sürücüleri mağdur etti

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı. Sınır hattındaki bu bekleyiş, kara taşımacılığında gecikmelere yol açıyor ve sürücüler mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Sorunun kaynağı ve gözlemler:

Sürücüler, aksaklıkların İran tarafından kaynaklandığını aktardı. Gözlemlere göre aralıklı yaşanan sistem sorunları sınır kapısındaki işlem hızını düşürerek kuyrukların uzamasına neden oluyor.

Sürücülerin tepkisi ve günlük etkileri:

Tır sürücüleri durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bir sürücü, "Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 3 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dedi. Uzun beklemeler, sürücülerin zaman ve maliyet planlarını etkiliyor; mağduriyet kısa sürede giderilmesi beklenen bir konu olarak öne çıkıyor.

Esendere Gümrük Kapısı'ndaki bekleyişin kısa sürede normale dönmesi sürücüler ve sınır işlemlerinin akışı açısından kritik önem taşıyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA BEKLEYEN TIRLARIN OLUŞTURDUĞU KUYRUK YAKLAŞIK 3 KİLOMETREYE ULAŞTI.