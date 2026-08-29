Esenköy'de iki otomobil çarpıştı: dört kişi yaralandı

kaza ve ilk bulgular:

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yalova-Armutlu kara yolu Esenköy mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve çarpışma 34 EKR 35 plakalı araç ile 34 NNZ 911 plakalı araç arasında gerçekleşti.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada, 34 NNZ 911 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bazı yaralılar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

yaralıların tahliyesi ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ESENKÖY BELDESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.