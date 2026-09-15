Esenler'de ahilik töreninde bakan Bolat: ekonomik büyüme ve esnafa destek vurgusu

Esenler'de ahilik töreni ve törenin detayları

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası şed töreni Davutpaşa Caddesi'nden başlayan Ahi korteji ile başladı. Güzergah üzerindeki esnaflar ziyaret edilerek iyi dilekler iletildi; Dörtyol Meydanı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahilik kültürünü anlatan bir tiyatro gösterisi sunuldu.

Tören kapsamında Esenler'de yılın ahisi seçilen Abdullah Uğur 'a 'Ahilik Duası' eşliğinde şed kuşandırıldı. Programda yılın ustası Mustafa Güzel, yılın kalfası Asım Esen ve yılın çırağı Cemal Emirli olarak açıklandı. Esnafa ve vatandaşlara 'Ahi Pilavı', 'Ahi Helvası' ve 'Ahi Şerbeti' ikram edildi.

Program katılımcıları ve açılış konuşmaları:

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Şahin, siyasi parti temsilcileri, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Esenler Belediye Başkanı Göksu, Ahilik Geleneği'nin özünü özetleyerek 'önce iyi insan sonra iyi esnaf' sözünü hatırlattı.

Bakan Bolat'ın ekonomi ve esnaf vurgusu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat törende ekonominin son 23-24 yıllık gelişimine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltildiğini söyledi ve kişi başına milli gelirin 3 bin 600 dolardan 18 bin 500 dolara çıktığını ifade etti.

Bolat ayrıca mal ihracatının 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseldiğini; Türkiye'nin dünyanın sıralamasında 21'inci iken şimdi 16'ıncı büyük ekonomiye taşındığını belirtti ve ilerlemenin vatandaşın yaşam standartlarına yansıdığını vurguladı.

Esnafa yönelik finansman ve istihdam verileri:

Bakan Bolat, esnafa yönelik destekleri rakamlarla paylaştı. 23 yılda esnafa sağlanan finansman desteğinin toplam 853 milyar lira olduğunu, bunun 480 milyar lirasının son 3 yılda verildiğini ve desteğin kullanım sayısının 4 milyon 760 bin kez olduğunu açıkladı. Ayrıca devletin kredi maliyetine ilişkin sübvansiyon oranının önceki dönemde yüzde 20 iken bugün yüzde 50 olduğunu söyledi.

İstihdam verilerine de değinen Bolat, 2002 sonunda devralınan 20,5 milyon istihdam rakamının bugün 32 milyon 360 bine ulaştığını belirtti. Araç ve konut hareketliliğine dair verdiği örneklerde Türkiye'de araç sayısının 7 milyondan 35 milyona, yıllık konut satışının ise 1 milyon 400 bin seviyelerine çıktığını, geçen yıl araç satışlarının 1 milyon 300 bin olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, esnafa yönelik finansman tutarına dair şunları söyledi: '5000 lira olan finansman desteğini, o zamanki 5 bin lira 2002'de 3 bin 300 dolar yapıyordu, 15 gün önce 1,5 milyon liraya çıkarttık.' Bolat, bu gelişmeleri siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve çalışkan kadroların halk için verdiği mücadeleye bağladı.

Ahilik geleneğinin önemi:

Tören konuşmalarında Ahilik kültürünün esnaf ve toplum hayatındaki yeri sıkça vurgulandı. Belediye Başkanı Göksu'nun 'önce iyi insan sonra iyi esnaf' sözleri, programın ana mesajı olarak tekrarlandı ve Ahilik töreninin hem tören hem de toplumsal bir hatırlatma işlevi gördüğü ifade edildi.

Program, ödül törenleri, geleneksel ikramlar ve kortej ile tamamlandı; esnaf ve katılımcılar töreni dayanışma ve kutlama şeklinde değerlendirdi.

Bakan Bolat: "Milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltmeyi başardık"