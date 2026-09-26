Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Olayın gelişimi:

Olay, Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki görevli ekipler ilerlerken elinde bıçak bulunan bir şahıs ekiplerin yönüne doğru koştu.

Polis ekipleri şahsa defalarca "dur" ikazında bulundu. İkazlara uymayan ve elindeki bıçakla görevlilere yaklaşmaya devam eden şüpheliye, bir polis memuru tarafından silahla müdahale edildi; şüpheli etkisiz hale getirildi.

Müdahale sonrası sağlık ve yaralanma durumu:

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında görevli bir mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.

Etkin müdahale sonucu görev güvenliği sağlanırken, olayda adı geçen şahsın yardımının ardından sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi.

Şüphelinin geçmişi ve hukuki durum:

Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen şahsın S.Ş. (45) olduğu ve kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili ayrıntılı belge ve ifade çalışması yürütüyor; şüphelinin sağlık durumu ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Esenler’de polisin üzerine yürüyen eli bıçaklı şahıs etkisiz hale getirildi