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Esenler'de çatıda yakalanan firari şüphelinin evinde silah ve belgeler ele geçirildi

Esenler'de kasten öldürme ve diğer suçlardan aranan İ.Ş., çatıda yakalandı; evde tabanca, 52 mermi, dizüstü bilgisayar ve 45 sayfa belge bulundu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenler'de çatıda yakalanan firari şüphelinin evinde silah ve belgeler ele geçirildi

operasyon ve yakalama:

İstanbul Esenler'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten öldürme ve farklı suçlardan toplam 5 ayrı aranma kaydı bulunan İ.Ş.'nin Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saklandığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin yakalanması için 27 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında polisleri fark eden şüpheli, evin havalandırma boşluğundan binanın çatısına çıktı; daha sonra yan binanın çatısına atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi burada yakaladı. Üzerinde yapılan aramada 1 cep telefonu ele geçirildi.

çatıdaki takip ve ek yakalama:

Operasyon sırasında evde bulunan ve hakkında 18 suç kaydı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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