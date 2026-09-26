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Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, kentsel dönüşümle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında saat 22.30'da yangın çıktı; itfaiye müdahale etti ve can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

konum ve güvenlik:

Yangının çıktığı bina kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle boşaltılmıştı; bu durum can kaybının yaşanmamasında etkili oldu. Yangının çıkış nedeni şu aşamada bilinmiyor.

ESENLER’DE 4 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

ESENLER’DE 4 KATLI BOŞ BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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