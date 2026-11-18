Esenler Film Festivali 7’nci kez komşuluk temasıyla

Esenler Belediyesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenecek olan 7. Esenler Film Festivali, 15-19 Ocak 2027 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalin odağı, toplumsal bağları ve birlikte yaşama pratiklerini öne çıkaran Komşuluk olarak belirlendi.

Tema odağı:

Festival, komşuluk kültürünü sinemanın diliyle farklı açılardan ele almayı amaçlıyor. Günlük yaşamdan kolektif hafızaya kadar uzanan komşuluk hikâyeleri, seçkide yer alacak filmler, paneller ve söyleşiler aracılığıyla tartışılacak; dayanışma, paylaşma ve toplumsal bağlılık gibi konulara vurgu yapılacak.

Program ve etkinlikler:

Beş gün sürecek etkinlik takviminde film gösterimleri, paneller, söyleşiler ve açık oturumlar yer alacak. Festival yetkilileri, programın detaylarını ve gösterim takvimini festivalin web sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacaklarını duyurdu.

Yarışma ve finalistler:

Her yıl ilgiyle takip edilen Esenler Kısa Film Yarışması ile Esenler Kısa Film Yapım Desteği Bölümü için başvurular rekor düzeyde gerçekleşti. Yarışma finalistleri ve destek almaya hak kazanan projelerle ilgili duyurular önümüzdeki günlerde yapılacak; festival, kısa film üretimini desteklemeye devam edecek.

Festival, sinemanın birleştirici gücünü kullanarak mahalleden evrensel anlatılara köprü kurmayı ve komşuluk değerleri üzerine ortak bir düşünme alanı oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar ve izleyiciler, festival süresince farklı kuşak ve coğrafyalardan gelen komşuluk temalı yapımlarla buluşacak.

ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN 15-19 OCAK 2027 TARİHLERİ ARASINDA 7’NCİSİ DÜZENLENECEK ESENLER FİLM FESTİVALİ, BU YIL "KOMŞULUK" TEMASIYLA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK.