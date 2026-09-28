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Esenler'de yağışta dengesini kaybeden motosiklet park halindeki kamyonetin altına girerek metrelerce sürüklendi

Esenler'de dün akşam Mehmet Akif İnan Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenip park halindeki kamyonetin altına girdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenler'de yağışta dengesini kaybeden motosiklet park halindeki kamyonetin altına girerek metrelerce sürüklendi

kaza anı ve yer:

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, ıslak zeminde metrelerce sürüklenerek park halindeki kamyonetin altına girdi.

görüntülerde neler görülüyor:

O anlar civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kayarak sürüklendiği, çevrede kısa süreli bir paniğin oluştuğu ve olay anında yoldaki diğer sürücülerin durumu fark ederek durdukları görülüyor.

sürücünün durumu ve müdahale:

Olay sonrası sürücü hafif yaralandı; çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayağa kalktı ve tedavi gerektirecek ciddi bir durum bildirilmedi. Kazanın ardından trafik kısa süreli aksadı, çevredeki vatandaşlar ile sürücünün ifadeleri alınırken güvenlik kamerası kayıtları olayın seyrini belgeledi.

Esenler&#039;de kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada

Esenler'de kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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