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Esenler'de yağmurda kayan motosiklet metrelerce sürüklendi ve kamyonetin altına girdi

Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayan motosiklet metrelerce sürüklendi, park halindeki kamyonetin altına girme anı kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenler'de yağmurda kayan motosiklet metrelerce sürüklendi ve kamyonetin altına girdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. Yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybetti ve kontrolden çıktı. Islak zeminde metrelerce sürüklenen motosiklet, park halindeki bir kamyonetin altına girdi.

Görüntü ve müdahale:

Kaza anı, yakındaki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün kayma sonrası zeminde sürüklendiği ve motosikletin kamyonetin altına girdiği anlar açıkça görülüyor. Olay yerindeki vatandaşlar sürücüye yardım etti.

Sürücünün durumu:

Sürücü hafif yaralandı; çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkarak yoluna devam etti.

ESENLER&#039;DE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, METRELERCE SÜRÜKLENEREK...

ESENLER'DE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, METRELERCE SÜRÜKLENEREK PARK HALİNDEKİ KAMYONETİN ALTINA GİRDİ. KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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