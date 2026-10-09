Esenler'de yatırım ve mali bağımsızlık önceliği

Esenler Belediyesi 2027 bütçesini mecliste görüşerek açıkladı

Esenler Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 14 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe tasarısı ve mali performans raporu, Esenler Belediye Meclisi 7. Seçim Yılı 3. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda ele alındı. Toplantı Esenler Belediyesi Başkanlık Binası'nda, Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz başkanlığında gerçekleştirildi; toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

bütçenin ana önceliği ve yatırım planları:

Başkan Mehmet Tevfik Göksu, bütçenin yaklaşık yarısının yatırıma ayrıldığını vurguladı. Yapılan açıklamaya göre bütçenin yüzde 46'sı doğrudan yatırımlara yönlendirilecek. Göksu, bu yaklaşımı belediyenin mali bağımsızlığını güçlendirme hedefiyle bağdaştırdı ve bütçenin kendi kaynaklarını üreten bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Enerji yatırımları bu stratejinin somut örnekleri arasında yer alıyor. Başkan Göksu, ileri elektrik santrali çalışmalarına işaret ederek belediyenin kendi elektriğini üretme hedefini paylaştı ve bunun maliyet yönetimine katkı sağlayacağını belirtti.

mali disiplin, ihaleler ve gelir yapısı:

Esenler Belediyesi 2027 bütçesinde faiz gideri öngörmedi; bütçe faiz yükü taşımadan hazırlandı ve böylece kaynakların yatırım ve hizmetlere aktarılacağı belirtildi. Belediye yönetimi, mali imkanları öncelikli ihtiyaçlara göre değerlendirmeyi hedefliyor.

Şeffaflık vurgusu öne çıktı: Göksu'nun verdiği bilgiye göre belediye ihalelerinin yüzde 99,9'u açık ihale usulüyle gerçekleştiriliyor. Gelir yapısında ise bütçe gelirlerinin yüzde 73'ü öz kaynaklardan, yüzde 27'si merkezi idare gelirlerinden oluşuyor; bu dağılım belediyenin kendi gelir oluşturma kapasitesine işaret ediyor.

Uluslararası finansman olanaklarına ilişkin değerlendirmede Göksu, Dünya Bankası ve benzeri kredi imkanlarının gündemde olduğunu ancak önceliğin kendi kaynaklarıyla yatırım yapmak olduğuna dikkat çekti.

kentsel dönüşümün mali boyutu:

Toplantıda kentsel dönüşüm çalışmalarına ayrılan kaynaklar da ele alındı. Belediye, bugüne kadar kentsel dönüşüme 143,9 milyar lira harcandığını, 68 bin 500 konutun dönüşümünün tamamlandığını aktardı. Hedef olarak ise dönüşüm kapsamındaki konut sayısının 100 bin'e ulaşması gösterildi; çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Özetle, Esenler Belediyesi 2027 bütçesini yatırım öncelikli, mali bağımsızlığı güçlendiren ve şeffaflık ilkesiyle şekillendirilmiş bir çerçevede hazırladı. Belediye yönetimi, yatırım odaklı bu yaklaşımın hem hizmet kalitesini artıracağını hem de uzun vadede mali sürdürülebilirliği güçlendireceğini savunuyor.

ESENLER BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI BÜTÇESİ 14 MİLYAR 850 MİLYON LİRA OLARAK AÇIKLANDI.