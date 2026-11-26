Esenyurt’ta altyapı çalışmaları İSKİ ile masaya yatırıldı

Esenyurt Belediyesi ile İSKİ yönetimi arasında gerçekleştirilen toplantıda ilçenin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik adımlar ve öncelikler ele alındı. Toplantıda, mevcut projelerin durumu ve ilerleyen dönemde hızlandırılması planlanan yatırımlar gündeme geldi.

Toplantıya katılanlar ve gündem:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan ile İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa başta olmak üzere genel müdür yardımcıları Bülent Solmaz ve Vahit Doğan, daire başkanları Salih Keskiner Öngül ve Hüseyin Ağdoğan ile belediyenin ilgili birim müdürleri toplantıda yer aldı. Görüşme, Esenyurt Belediyesi hizmet binasında gerçekleşti.

Öncelikler ve alınan değerlendirmeler:

Toplantıda ilçenin öncelikli altyapı ihtiyaçları, devam eden projelerin son durumu ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin sistematik olarak takip edilmesi ve sahada hızlı müdahale gerektiren konuların önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, ihtiyaç duyulan yatırımların hızlandırılması ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Taraflar, çalışmaların etkin yürütülmesi için İSKİ ile belediye arasında düzenli koordinasyon sağlanmasının önemini paylaştı ve sahada ortak çalışma mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, çözüm odaklı adımların atılması ve takip süreçlerinin sıkı tutulması kararıyla sona erdi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ULAŞ AKHAN, İLÇENİN ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ, DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE YENİ YATIRIM PLANLARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE İSKİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ.