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Esenyurt'ta 7/24 seferberlik: sağanak sonrası müdahale

Esenyurt Belediyesi, sağanak sonrası oluşan su baskınlarına karşı 7/24 teyakkuzda; tam donanımlı ekipler ilçenin dört bir yanında hızlı müdahalede bulunuyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esenyurt'ta 7/24 seferberlik: sağanak sonrası müdahale

Esenyurt Belediyesi sahada müdahale:

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağışın hemen ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri alarma geçti. İlçenin dört bir yanında su baskınlarına müdahale eden ekipler, vatandaşların yaşam alanlarındaki olumsuzlukları gidermek için aralıksız çalışıyor.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları:

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yönlendirilen ekipler, tam donanımlı araçlarla bölgelere intikal ederek rögar temizliği, su tahliyesi ve acil müdahale gerektiren noktalarda öncelikli çalışmalar yapıyor. Amaç, mahallelerde oluşan taşkın ve riskleri hızla azaltarak halkın mağduriyetini engellemek.

Belediye ekipleri, koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaçlara anında yanıt vermek üzere ulaşım, iletişim ve sahada çalışacak personel düzenlemelerini sürdürüyor. Olası yeni yağışlara karşı da hazırlıklar devam ediyor.

Vatandaşlara ulaşım ve destek:

Belediye yetkilileri, Esenyurtluların ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için 7 gün 24 saat teyakkuzda olduklarını belirtiyor. Yerel yönetimin bu yaklaşımı karşısında vatandaşlar, ekiplerin özverili çalışmaları nedeniyle belediyeye teşekkür etti. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların belediyeye başvuru kanallarını kullanmaya devam etmelerini istiyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇEN ESENYURT BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA...

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇEN ESENYURT BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREREK SU BASKINLARINA KARŞI MÜDAHALEDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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