Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokak kedisini parçalayınca çevredekiler tepki gösterdi

pitbullun saldırısı ve olayın ilk anları

İstanbul Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk pitbull sokakta yürüyen bir kediyi hedef aldı. O anlarda köpeğin saldırısı birkaç saniye içinde gerçekleşti ve kedi ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

çevredekilerin tepkisi:

Saldırıyı gören mahalle sakinleri kadına doğru bağırarak tepki gösterdi. Kadının olay anında söylediği "Ne yapayım köpek bu" sözleri, çevredeki kişilerin tepkisini daha da artırdı. Olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

görüntüler ve tanıklık:

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı; görüntülerde köpeğin agresif tutumu ve kediye yapılan saldırı net biçimde görülüyor. Tanıklar saldırının beklenmedik ve hızlı olduğunu aktardı.

Olay, mahallede hayvan güvenliği ve denetim konularında endişe yarattı. Saldırının ardından çevrede toplananlar tepkilerini sürdürürken, yaşananlar sosyal medyada da paylaşıldı.

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