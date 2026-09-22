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Esenyurt'ta benzin istasyonunda pompacıya silahlı saldırı kamerada

Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda 18 Eylül'de pompacı Ferhat Torun'a silahlı saldırı düzenlendi; olay anı güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta benzin istasyonunda pompacıya silahlı saldırı kamerada

Esenyurt'ta benzin istasyonunda silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda 18 Eylül'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs çalışan pompacıya silahla saldırdı. Olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı ve saldırgan kısa süre sonra yakalandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre saldırgan önce benzinliğin tuvaletini kullandı, ardından hızla pompacı Ferhat Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabanca ile bir el ateş eden şahısın silahı tutukluk yaptı ve zanlı koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anına ait görüntüler saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı.

soruşturma ve yaralının durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Ferhat Torun, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği yetkililerce bildirildi. Polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma sonucu saldırgan kısa sürede yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadığı belirtilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

ESENYURT&#039;TA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞAN POMPACIYA SİLAHLI SALDIRI...

ESENYURT'TA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞAN POMPACIYA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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