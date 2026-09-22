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Esenyurt’ta benzin istasyonunda pompacıya tabancayla saldırı anları kayıtta

Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi, pompacı Ferhat Torun'a bir el ateş etti; saldırı anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt’ta benzin istasyonunda pompacıya tabancayla saldırı anları kayıtta

Olayın kısa özeti

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs benzin istasyonunda çalışan pompacı Ferhat Torun'a saldırdı. Saldırı anı işyeri kameralarına yansıdı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre saldırgan önce benzinliğin tuvaletini kullandı, ardından hızla Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabancayla bir el ateş etti; silahın tutukluk yapması sonucu şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Torun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı ve saldırganı kısa süre içinde yakaladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Görüntülerde saldırgana ait hareketlerin ve olay öncesindeki davranışların (tuvaleti kullanma, çevrede keşif yapma) saniye saniye kaydedildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt’ta pompacıya silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt’ta pompacıya silahlı saldırı anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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