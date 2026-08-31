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Esenyurt'ta bıçaklı tehdidin ardından araçta kilitlenme, polis müdahalesiyle gözaltı

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde şeker hastası olduğu belirtilen kişi bıçakla çevreyi tehdit edip aracına kilitlendi; polis havaya ateşle gözaltına aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta bıçaklı tehdidin ardından araçta kilitlenme, polis müdahalesiyle gözaltı

olayın gelişimi:

Dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre şeker hastası olduğu belirtilen bir kişi sokağa çıkarak etraftakilere bağırdı ve elindeki bıçak ile tehdit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin bölgeye gelmesiyle birlikte şahıs park halindeki aracına yönelerek kapıları kilitledi ve içeride beklemeye başladı. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenli mesafede beklemeleri konusunda uyarıldı.

gözaltı ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri ikna çabalarına rağmen şahsı araçtan çıkarmakta zorlandı. Müdahale sırasında güvenliği sağlamak amacıyla ek önlemler alındı ve uyarı amaçlı olarak havaya ateş açıldı. Daha sonra ekipler, şahsı araçtan güçlükle çıkardı; şahıs polise mukavemet etmeye çalışsa da kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak ilk incelemelerde şahsın sağlık durumu ve olayın çıkış nedenleri araştırılıyor. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların güvenliğini sağlamak için soğukkanlı davranılması ve derhal emniyete haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

görüntüler ve çevredekilerin ifadeleri:

Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın araçta kilitlenme anı, polis müdahalesi ve olay sonrasında yaşanan hareketlilik açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESENYURT’TA ELİNDE BIÇAKLA ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN BİR ADAM KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. POLİS...

ESENYURT’TA ELİNDE BIÇAKLA ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN BİR ADAM KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. POLİS EKİPLERİNİ GÖREN ŞAHIS ARABASINA BİNEREK KENDİNİ KİTLERKEN, POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇARAK ŞAHSI GÖZALTINA ALDI. YAŞANAN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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