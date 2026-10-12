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Esenyurt'ta fren iddiası: park halindeki otomobil börekçi dükkanına girdi

Esenyurt Koza Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı araç, park halindeki otomobili börekçiye soktu; maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta fren iddiası: park halindeki otomobil börekçi dükkanına girdi

Kaza kısa özeti:

İstanbul Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün çarptığı araç, park halindeki otomobilin börekçi dükkanına girmesine yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi, ancak dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı işyeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hareket halindeki aracın park halindeki 61 AAV 706 plakalı araca çarpmasının ardından bu aracın hızla kaldırıma çıkarak börekçi dükkanına girdiği görüldü. Görünüşte dükkanda oturan müşterilerden biri kazayı ucuz atlattı; o sırada içeride ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

dükkan sahibinin anlatımı:

Dükkan sahibi Cemil Oğuz, olayın ardından yaptığı açıklamada park halinde bir aracın bulunduğunu ve kendilerinin işlerine devam ederken başka bir aracın o araca çarparak içeri girdiğini söyledi. Oğuz, "Yaralanma olmadı. Hasar var. Polis arkadaşlar geldi tutanak tuttular sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

sürücü ve ilk tespitler:

Kaza anında kadın sürücünün şokta olduğu aktarıldı; çevredekiler ona yardım etmeye çalıştı. Sürücünün, aracın freninin boşaldığını söylediği iletildi. Olay yerinde bulunan yetkililer tarafından gerekli tutanakların tutulduğu bildirildi.

Olayda öne çıkan unsurlar, kameralara yansıyan görüntülerle desteklenirken, yetkililerin yapacağı inceleme sonrası hasarın boyutu ve kazanın kesin nedenine ilişkin resmi bilgiler paylaşılacak.

ESENYURT İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI PARK HALİNDEKİ...

ESENYURT İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL BÖREKÇİYE DALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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