Esenyurt'ta hayal fabrikası çocuklara bilimi ve sanatı erken yaşta öğretiyor

Hayal Fabrikası atölyeleri başladı

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Hayal Fabrikası Bilim ve Sanat Kâşifleri Çocuk Atölyeleri, ilçedeki 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik uygulamalı eğitim programı olarak hayata geçirildi. Program, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor ve farklı beceri alanlarında erken yaşta deneyim kazandırmayı hedefliyor.

Atölye çeşitleri ve içerikleri:

İlçenin farklı noktalarındaki 10 merkezde eş zamanlı düzenlenen atölyelerde her hafta farklı konular ele alınıyor. Çocuk Ressamlar atölyesinde temel resim teknikleri ve yaratıcılık becerileri öne çıkarken, Minik Mühendisler atölyesinde tasarım ve üretim süreçleriyle tanışma fırsatı sunuluyor. Uzay Kaşifleri atölyesinde gezegenler ve uzay bilgisi veriliyor; Yapay Zeka ile Dijital Dahiler atölyesinde ise dijital dünyaya yönelik pratik çalışmalar yapılıyor.

Küçük Zanaatkarlar ve Minik Çömlekçiler atölyeleri el becerilerini pekiştirirken, Renkli Duvarlar ve Eğlenceli Deney atölyeleri hem sanat hem de bilimsel merak uyandırmayı amaçlıyor. Happy Talk oturumlarında oyun tabanlı İngilizce etkinlikleri bulunuyor; Akıl ve Zekâ Oyunları ise düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiriyor.

Katılım, amaç ve takvim:

Atölyeler her cumartesi saat 13.00'te gerçekleştiriliyor ve çocukların hafta sonlarını verimli geçirmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ile ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Program boyunca farklı etkinliklerle devam edeceği ve çocuk eğitimine verilen desteğin sürdürüleceği bildirildi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un desteğiyle yürütülen etkinlikler, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisini çekiyor.

Uygulamalı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan atölyeler, çocukların hem pratik beceri kazanmasına hem de yaratıcılıklarını keşfetmesine olanak tanıyor. İlçe genelindeki erişilebilir merkez yapısı, daha fazla çocuğun programa katılmasını hedefliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN BİLİM, SANAT VE FARKLI BECERİ ALANLARIYLA ERKEN YAŞTA TANIŞMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYAL FABRİKASI BİLİM VE SANAT KÂŞİFLERİ ÇOCUK ATÖLYELERİ BAŞLADI.