Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay yerinde yaşananlar:

Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı anında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay anı ve cep telefonu kaydı:

Saldırı anı, bölgede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın gelişimi kaydedildi ve saldırı anına ilişkin kayıtlar elde edildi.

Güvenlik ve bilgilendirme:

Olayla ilgili resmi açıklama henüz duyurulmadı; bölgeye yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Görüntüler, olayın aydınlatılmasına ilişkin sürecin parçası olarak değerlendirilebilir.

Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı anı kamerada