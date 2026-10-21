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Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi; saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay yerinde yaşananlar:

Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı anında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay anı ve cep telefonu kaydı:

Saldırı anı, bölgede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın gelişimi kaydedildi ve saldırı anına ilişkin kayıtlar elde edildi.

Güvenlik ve bilgilendirme:

Olayla ilgili resmi açıklama henüz duyurulmadı; bölgeye yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Görüntüler, olayın aydınlatılmasına ilişkin sürecin parçası olarak değerlendirilebilir.

Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı anı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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