Esenyurt'ta kısa süreli yol kavgası trafikte aksamaya yol açtı

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yol verme tartışması

Dün gece saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde iki şeritli bir yolda, karşı yönden gelen sürücü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İddialara göre sürücünün ters yönde ilerlediği öne sürüldü ve kuryenin itirazı üzerine olay büyüdü.

Tartışmanın seyri:

Motosikletli kurye sürücüye "Geç kendi şeridine, burası ters yol" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen sürücü ile kurye arasında sözlü tartışma başladı. Görgü tanımlarına göre Afrikalı sürücü küfürler savurdu ve kuryeye polisi aramasını söyledi.

Olayın sonu ve yapılan bildirim:

Tartışmanın uzaması çevrede trafik yoğunluğu oluşturdu; olayın yerinde bulunanların müdahalesiyle yaklaşık 5 dakika süren arbede sona erdi. Sürücü aracına binerek kendi şeridine geçti ve bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından motosikletli kurye, yaşananlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta ters yön tartışması trafiği kilitledi: Afrikalı sürücü, aracından inip küfürler savurdu