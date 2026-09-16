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Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

Esenyurt Ardıçlı'da 23.30'da kontrolden çıkan 34 GYM 567 plakalı araç iki yayaya çarptı; Necdat Sancarbarlaz hayatını kaybetti, Mehmet Yalçın ağır yaralı.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 02:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

Esenyurt'ta gece yarısı kaza: bir kişi yaşamını yitirdi

Olay, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GYM 567 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçen yayalara çarptı.

ilk müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Necdat Sancarbarlaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Yalçın ağır yaralı olarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık kaynakları Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

soruşturma ve sonrası:

Sürücü Süleyman Yasin D., sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve hayatını kaybeden Necdat Sancarbarlaz'ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ESENYURT’TA OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, AĞIR 1 YARALI

ESENYURT’TA OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, AĞIR 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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