Esenyurt'ta kopan vinç halatı işçiyi ezilmekten son anda korudu

Vinç halatının kopmasıyla yük kontrolden çıktı

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde dün bir inşaat alanında yük taşıyan vincin halatı çalışma sırasında koptu. Üst katlara taşınmakta olan yüzlerce kilo ağırlığındaki inşaat malzemesi metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

O anlar kameraya yansıdı:

Sahada bulunan bir işçi, düşen malzemenin tam altında olmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anına ait görüntülerde, halatın kopmasıyla yükün aniden serbest kaldığı ve kontrolsüz bir şekilde düştüğü görülüyor.

İş güvenliği ve risklerin azaltılması:

Halat kopmaları, zaman içinde aşınma, bakım eksiklikleri veya uygunsuz yükleme gibi etkenlerle ilişkilendirilebiliyor. İnşaat sahalarında düzenli bakım ve muayene, uygun ekipman kullanımı ile çalışma alanında fiziksel güvenlik mesafelerinin belirlenmesi benzer kazaların riskini azaltır.

Görüntüler olayın tehlike boyutunu ortaya koyarken, çalışılan sahalarda önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu