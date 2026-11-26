olayın yaşandığı anlar:

Dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aniden önüne kıran bir otomobile diğer sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Bu tepkiye sinirlenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek karşı tarafı sözlü olarak azarladı.

Şahıslar kısa sürede araca ve sürücüsüne doğru yönelip yumruk atmaya çalıştı; çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve gerginlik yatıştırıldı.

görüntülerde öne çıkan detaylar:

Olay anına ait kayıtlar, tartışmanın ve müdahalenin saniye saniye kameralara yansıdığını gösteriyor. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği görülüyor.

ANİDEN ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİLE KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜ, SALDIRIYA UĞRADI