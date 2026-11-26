Olayın gelişimi:

Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aniden önüne kıran bir otomobile arkadan gelen sürücü tarafından korna çalındı. Bu tepki üzerine öfkelenen diğer sürücü ve yanında bulunan kişi araçtan inerek karşı tarafa küfürler savurdu ve fiziksel saldırıya girişti.

Şahıslar hem araçla hem de sürücüyle yüz yüze gelerek yumruklama girişiminde bulundu. Olay kısa sürede sokakta gerginliğe neden oldu ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilerek taraflar ayrıldı.

Görgü tanıklarının müdahalesi:

Çevredeki vatandaşların araya girmesi, kavgayı büyümeden sonlandırdı. Görgü tanıkları, tarafların önce sözlü tartıştığını ardından kısa sürede fiziksel şiddete başvurduklarını aktardı. Yetkililere veya ilgili kurumlara dair bilgi haberde yer almamaktadır.

Görüntüde öne çıkan detaylar:

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kayıtlarda, korna tepkisinin hemen ardından tarafların hızlıca araçtan inip saldırıya geçtiği ve sonrasında çevredekilerin müdahaleyle durumu yatıştırdığı görülüyor. Olayın sebepleri ve tarafların ifadelerine ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kamerada