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Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yaralandı

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir kişinin kuyumcuya silahlı saldırısında eczane çalışanı yaralandı; şüpheli kadının otomobilini gasp ederek kaçtı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yaralandı

olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde başlayan sözlü tartışmanın ardından bir kişi kuyumcunun yanından ayrıldıktan sonra silahla geri döndü ve ateş açtı.

O esnada kuyumcunun bitişiğindeki eczanede görevli olan eczane çalışanı vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan kısa süreliğine uzaklaştı.

şüphelinin kaçışı ve araç gaspı:

Saldırganın olay yerinden kaçışında yolda karşılaştığı bir kadının otomobilini gasp ederek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Gasp edilen araç daha sonra Çatalca'da bulundu.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

görüntüler ve soruşturma:

Saldırı anı, yakındaki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; bu görüntüler soruşturmada delil olarak değerlendirilecek. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tanık beyanlarını alıyor ve kaçış rotası üzerinde inceleme yapıyor.

Yetkililer, yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi ve şüphelinin kimliğine dair ayrıntıları henüz paylaşmadı; arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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