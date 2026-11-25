serginin açılışı ve katılımcılar:

Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hazırlanan "Maarifin İzinde Sanat Öğretmenleri Karma Sergisi" Esenyurt Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılışa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, eser sahibi öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programının ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek öğretmenlerin hazırladığı eserleri yakından inceledi. Etkinlik, 24 Kasım vesilesiyle öğretmenlerin mesleki rolleri dışındaki yaratıcı yönlerini görünür kılmayı amaçladı.

öğretmenlerin sanatçı kimliği ve eserler:

Sergide Esenyurt'ta görev yapan öğretmenlerin sanatçı kimliklerini ve özgün bakış açılarını yansıtan çalışmalar yer aldı. Geleneksel sanatlar ile çağdaş sanat yaklaşımlarının bir arada sunulduğu seçkide resim, grafik ve geleneksel el sanatları gibi farklı disiplinlerden eserler sergilendi.

Katılımcıların eserleri, eğitmenlik deneyimiyle sanat üretimi arasındaki ilişkiye vurgu yaparken, ziyaretçilere öğretmenlerin yaratıcı süreçlerine dair zengin bir panorama sundu.

ziyaret bilgileri ve öğretmenlerin mesajı:

"Maarifin İzinde Sanat Öğretmenleri Karma Sergisi", Esenyurt Sanat Merkezi'nde 6 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak. Sergi, hem meslektaşların hem de kent sakinlerinin sanatla kurduğu bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Sergide eseri bulunan Esenyurt Fen Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Gözde Gürsel etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Öğretmenlere böyle bir imkan sağlanmış olması bizi çok mutlu etti. Bir öğretmen olarak bu sergide eserimin yer almasından dolayı çok mutluyum. Tüm sanatseverleri bekliyoruz".

"MAARİFİN İZİNDE SANAT ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ" SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.