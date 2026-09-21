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Esenyurt'ta okullar açılınca zabıta seferber oldu: öncelik öğrencilerde

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim yılıyla birlikte okul giriş ve çıkışlarında trafik düzeni ve öğrenci güvenliğini sağlamak için denetimleri yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Esenyurt'ta okullar açılınca zabıta seferber oldu: öncelik öğrencilerde

Esenyurt'ta okul çevrelerinde denetim seferberliği:

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul bölgelerinde denetimlerini artırdı. trafik kontrolü ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı uygulamalar özellikle yoğun saatlerde yoğunlaştırıldı.

Uygulamanın sahadaki ayrıntıları:

Zabıta görevlileri, okul giriş ve çıkış saatlerinde kritik noktalarda araç akışını düzenliyor; gerektiğinde durdurma yaparak öğrencilere öncelik tanıyor ve çocukların güvenle karşıdan karşıya geçmesine birebir destek veriyor. Bu müdahaleler, olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Velilerle iletişim ve uyarılar:

Denetimler sırasında ekipler, velileri aceleci davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor ve sürücülerin daha sakin, kontrollü olmalarını talep ediyor. Bu hatırlatmalar, hem öğrencilerin hem de ailelerin güvenliğini artırmaya yönelik önleyici bir yaklaşım işlevi görüyor.

Aileler, zabıta ekiplerinin okul çıkışlarında bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor; uygulamanın düzenli devam etmesini talep ediyorlar. Belediye yetkilileri de çalışmaların, öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve muhtemel kazaları azaltmak amacıyla kararlılıkla sürdürülmesi yönünde açıklama yaptı.

Gülten Dalgın denetimlerin önemine dikkat çekerek belediyeye teşekkür etti: "Zabıta ekiplerinin burada olması insanları ister istemez daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Araçlar hız sınırına daha fazla dikkat ediyor, okul çevresinden daha kontrollü geçiyorlar. Bu da hem çocuklarımız hem de bizler açısından çok önemli. Çünkü çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden daha önemli. Güvenliğimizi sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Zabıta ekiplerinin burada sürekli görev yapmasını istiyoruz. İnşallah dokuz ay boyunca, gelecek yıllarda ve her zaman bu uygulamanın devam etmesini diliyoruz."

Esenyurt'ta yürütülen denetimler, okulların açıldığı bu dönemde rutin bir uygulama haline gelirken yetkililer vatandaşlardan da kurallara uymalarını istemeye devam ediyor.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KOLLARI SIVAYAN ESENYURT BELEDİYESİ ZABITA...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KOLLARI SIVAYAN ESENYURT BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDAKİ DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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