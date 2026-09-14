Dolar 48,5370 -0,04%
Euro 56,1614 -0,28%
Bist 14.319,60 -1,02%
Altın Gram 6.765,08 -1,67%
EUR/USD 1,1546 -0,47%
Brent Petrol 108,20 +3,43%
--°

Esenyurt'ta okullar yaz bakımından çıkarıldı, sınıflar yeni döneme hazırlandı

Esenyurt Belediyesi yaz boyunca 7 devlet okulu, 14 kapalı spor salonu ve 12 kreşte boya, bakım ve dip köşe temizlik yaparak yeni döneme hazırlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Esenyurt'ta okullar yaz bakımından çıkarıldı, sınıflar yeni döneme hazırlandı

Esenyurt'ta okullar yeni döneme hazırlanarak eğitime teslim edildi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim alması için yaz boyunca kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, boya, badana ve tadilatları tamamlanmış; dip köşe temizlenen sınıflarda başladı. Veliler yapılan düzenlemeler ve temizlik için belediye ekiplerine teşekkür etti.

yaz boyunca yürütülen çalışmalar:

Belediye ekipleri ilçe genelinde yoğun mesai harcadı. Çalışmalar kapsamında 7 devlet okulu, 14 kapalı spor salonu ve halı saha ile 12 belediye kreşi'nde boya, bakım, tadilat ve detaylı temizlik yapıldı. İşlemler tamamlandıktan sonra tüm eğitim kurumları titizlikle elden geçirilip ilk ders ziline hazır hale getirildi.

yeni eğitim yatırımları ve projeler:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy yapılan çalışmaları değerlendirirken, mevcut okulların bakımının yanı sıra ilçeye yeni eğitim yatırımları da kazandırıldığını vurguladı. Aksoy, "İstanbul Valiliğimizin desteğiyle Akçaburgaz Mahallemize yeni bir okul kazandırdık. Ayrıca Mevlana Mahallemizde 2 yeni okulun yapımı devam ediyor. Durmuş Döven Ortaokulumuzu tamamladık. Beşli Lise Kampüsü, Bakanlığımızın desteğiyle tüm hızıyla devam ediyor. Yine Balıkyolu Mahallemizin uzun yıllardır beklediği okul projesi İstanbul Valiliğimizin yatırım programına alındı. Devletimizin güçlü desteğiyle Esenyurt’un eğitim altyapısına yatırımlarımız devam ediyor." dedi.

Yapılan temizlik ve onarım çalışmaları, hem öğrencilerin sağlığı hem de eğitim konforu açısından önemli görülüyor. Okulların tertemiz ve yenilenmiş sınıflarda açılması, yeni eğitim yılında öğrenci ve velilerde memnuniyet yarattı.

ESENYURT BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN DAHA GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE MODERN ORTAMLARDA EĞİTİM...

ESENYURT BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN DAHA GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE MODERN ORTAMLARDA EĞİTİM ALABİLMESİ AMACIYLA YAZ BOYUNCA OKULLARDA YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa CBÜ'de yeni dönem: eğitimle birlikte çok yönlü gelişim hedefi
images

Konya'da eğitim yılı açılışı: 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı
images

gölbaşı’nda başkan odabaşı öğrencilerle yeni döneme başladı
images

Eğitim coşkusu Van’da: 274 bin 685 öğrenciyle yeni döneme başlangıç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da iki kadının sesi: Kapı sahnelendi

Samsun'un su güvencesi: Salıpazarı'na 1,1 milyar TL'lik arıtma tesisi

Perşembe'nin su hattı yenilendi, kesintisiz ve sağlıklı su hedefleniyor

Konya'da eğitim yılı açılışı: 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi