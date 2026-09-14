Esenyurt'ta okullar yaz bakımından çıkarıldı, sınıflar yeni döneme hazırlandı

Esenyurt'ta okullar yeni döneme hazırlanarak eğitime teslim edildi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim alması için yaz boyunca kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, boya, badana ve tadilatları tamamlanmış; dip köşe temizlenen sınıflarda başladı. Veliler yapılan düzenlemeler ve temizlik için belediye ekiplerine teşekkür etti.

yaz boyunca yürütülen çalışmalar:

Belediye ekipleri ilçe genelinde yoğun mesai harcadı. Çalışmalar kapsamında 7 devlet okulu, 14 kapalı spor salonu ve halı saha ile 12 belediye kreşi'nde boya, bakım, tadilat ve detaylı temizlik yapıldı. İşlemler tamamlandıktan sonra tüm eğitim kurumları titizlikle elden geçirilip ilk ders ziline hazır hale getirildi.

yeni eğitim yatırımları ve projeler:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy yapılan çalışmaları değerlendirirken, mevcut okulların bakımının yanı sıra ilçeye yeni eğitim yatırımları da kazandırıldığını vurguladı. Aksoy, "İstanbul Valiliğimizin desteğiyle Akçaburgaz Mahallemize yeni bir okul kazandırdık. Ayrıca Mevlana Mahallemizde 2 yeni okulun yapımı devam ediyor. Durmuş Döven Ortaokulumuzu tamamladık. Beşli Lise Kampüsü, Bakanlığımızın desteğiyle tüm hızıyla devam ediyor. Yine Balıkyolu Mahallemizin uzun yıllardır beklediği okul projesi İstanbul Valiliğimizin yatırım programına alındı. Devletimizin güçlü desteğiyle Esenyurt’un eğitim altyapısına yatırımlarımız devam ediyor." dedi.

Yapılan temizlik ve onarım çalışmaları, hem öğrencilerin sağlığı hem de eğitim konforu açısından önemli görülüyor. Okulların tertemiz ve yenilenmiş sınıflarda açılması, yeni eğitim yılında öğrenci ve velilerde memnuniyet yarattı.

ESENYURT BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN DAHA GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE MODERN ORTAMLARDA EĞİTİM ALABİLMESİ AMACIYLA YAZ BOYUNCA OKULLARDA YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.