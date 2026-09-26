Esenyurt'ta oto galeri önünde araç kundaklandı: haraç iddiası soruşturuluyor

olayın ayrıntıları:

İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önünde park halindeki aracı kundakladı. Olay sırasında meydana gelen alevlenme, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekibi kısa sürede müdahale ederek aracı söndürürken, polis ekipleri kundakçılara ulaşmak için çalışma başlattı.

haraç iddiası:

Oto galerinin sahipleri, aynı aileye ait başka bir galeriye geçen ay Avcılar ilçesinde de saldırı düzenlendiğini ve o olayda da araçların kundaklandığını belirtti. Aile, saldırganların kendilerinden 10 milyon TL talep ettiğini iddia etti; önceki kundaklama anlarının iki kişi tarafından görüntülendiği ve saldırganların daha sonra kaçtığı ifade edildi.

soruşturma ve güvenlik:

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek şüphelilerin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma yürütüyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayın hem mağdur aile hem de mahalle üzerinde yarattığı tedirginlik devam ederken, yetkililerin bulguları ve soruşturmanın ilerleyişi bekleniyor.

İSTANBUL ESENYURT’TA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER BİR OTO GALERİNİN ÖNÜNDEKİ ARACI KUNDAKLADI.