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Esenyurt’ta sağanak yaşamı felç etti; evleri ve yolları su bastı

İstanbul’daki sağanak Esenyurt’ta etkili oldu; Akçaburgaz ve Ardıçlı mahallelerinde yollar göle döndü, evleri su bastı, vatandaşlar suyu tahliye etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt’ta sağanak yaşamı felç etti; evleri ve yolları su bastı

selin etkilediği bölgeler:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt’ta yaşamı olumsuz etkiledi. Akçaburgaz Mahallesi başta olmak üzere bazı caddeler göle döndü ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Evleri su basan bazı konut sahipleri içeriye dolan suyu boşaltmak zorunda kaldı; mahallede ulaşım büyük ölçüde aksadı.

vatandaşların müdahalesi:

Ardıçlı Mahallesi yolunda biriken su nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi ve ekipler gelene dek kendi imkanlarıyla müdahale ederek suyu tahliye etmeye çalıştı.

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı; korku dolu anlar ve çaresizlik bu kayıtlarla ortaya çıktı.

ARDIÇLI MAHALLESİ YOLUNU SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

ARDIÇLI MAHALLESİ YOLUNU SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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