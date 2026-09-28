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Esenyurt'ta şifa köprüsü: yatağa bağımlı ve engellilere evden hastaneye nakil hizmeti

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinden alıp randevulu hastanelere taşıyor ve tedavi sonrası güvenle geri bırakıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esenyurt'ta şifa köprüsü: yatağa bağımlı ve engellilere evden hastaneye nakil hizmeti

hizmetin işleyişi:

Esenyurt Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerle ilçedeki yatağa bağımlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta nakil hizmeti sunuyor. Sabah erken saatlerde göreve başlayan ekipler, önceden randevusu alınmış olan vatandaşları evlerinden alarak randevulu hastanelere ulaştırıyor. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar, aynı ekipler tarafından tekrar alınarak güvenle evlerine bırakılıyor.

Belediye uygulaması, ulaşım ve refakat gerektiren durumlarda ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Hizmet, özellikle hastaneye gitme imkânı sınırlı olan aileler için pratik bir çözüm sağlıyor ve sağlık randevularının aksamadan gerçekleşmesine katkı sunuyor.

vatandaşların memnuniyeti:

Hizmetten memnuniyetini dile getiren yurttaşlar, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoya teşekkür ediyor. Hizmetten faydalanan Yunus Emre Töngel, "Anneannem rahatsız olduğu için hastaneye götürme imkânımız yoktu. Biz de Esenyurt Belediyesi’nin ambulans hizmetini duyduk ve aradık. Bize destek oldular. Çok kısa bir sürede yardımcı oldular. Şu anda Esenyurt Devlet Hastanesi’ne geldik. Bizi getiren arkadaşlar sağ olsun, çok güler yüzlü insanlar. Anneannemle çok güzel ilgilendiler. Hizmetlerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a çok teşekkür ederiz." sözleriyle deneyimini aktardı.

başvuru ve iletişim:

Belediye yetkilileri, hasta nakil hizmetinin aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Hizmet hakkında bilgi almak veya nakil talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile irtibat kurabilir. Başvuru ve bilgi için telefon numarası: 444 0 411.

Belediye yetkilisi Hande Yıldırım da sürece dair şunları söyledi: "İlçemizde yaşayan, özellikle yatağa bağımlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında vatandaşlarımızı evlerinden güvenle alarak hastane randevularına ulaştırıyor, randevularını tamamladıktan sonra tekrar hastaneden alarak güvenli bir şekilde evlerine bırakıyoruz. Esenyurt halkının her zaman yanında olmaya ve şifa köprüsü kurmaya devam edeceğiz."

ESENYURT BELEDİYESİ, HASTA NAKİL HİZMETİ İLE VATANDAŞLARIN HAYATINI HAYATINI...

ESENYURT BELEDİYESİ, HASTA NAKİL HİZMETİ İLE VATANDAŞLARIN HAYATINI HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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