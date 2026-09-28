Esenyurt'ta 'şikayetini çek' baskını sokağı çatışma alanına çevirdi

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cumartesi günü bir vatandaşı darp eden şahıslar, ertesi gün kalabalık halde mağdurun evine giderek 'karakoldaki şikayetini çek' talebinde bulundu. Mağdurun bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine kısa sürede sözlü tartışma tırmandı ve olay sokak kavgasına dönüştü.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın hızla büyümesiyle çevredeki vatandaşların da müdahil olduğu ve mahallede kaotik anların yaşandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları, tarafların polisi engellediğini ve müdahaleye direnç gösterdiğini aktardı.

Müdahale ve yansımaları:

Çıkan kavgada bazı kişiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri müdahalede bulunarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı ve çevrede tansiyonun yüksek olduğu görüldü.

Yaşananlar, mahallede kısa süreli güvenlik endişesine neden olurken, olayın kayıtları delil niteliği taşıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve taraflara yönelik olası hukuki adımların detayları henüz kamuoyuna yansımadı.

ESENYURT’TA ÖNCEKİ GÜN DARP ETTİKLERİ ADAMIN EVİNE "KARAKOLDAKİ ŞİKAYETİNİ ÇEK" DİYE GİDEN ŞAHISLAR İLE AİLE ARASINDA MEYDAN SAVAŞANI ARATMAYAN ANLAR YAŞANDI. OLAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN POLİSLERE DE MUKAVEMET GÖSTERİLİRKEN, BAZI VATANDAŞLAR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI. YAŞANAN O ANLAR İSE KAMERAYA YANSIDI.