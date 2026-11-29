olayın tespiti ve müdahalenin süreci:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntüler ve yapılan şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Paylaşılan videolarda, bisikletle kız çocuklarını takip ettiği ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğu öne sürülen şahsın tespiti için çalışma başlatıldı.

Polisin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliği belirlenerek yakalanmasına karar verildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlının daha önce benzer olaylardan adli kaydının bulunduğu da tespit edildi.

soruşturmanın seyri ve kayıtlar:

Yakalanan şahsın T.T. (28) olduğu bildirildi. İddialar arasında, şüphelinin temmuz ayında bir kızı taciz ettiği ve bu sırada kızın babası tarafından darp edildiğinin yer aldığı anlar da kameraya yansımıştı; bu görüntüler soruşturmanın yönünü etkileyen deliller arasında değerlendirildi.

Emniyet yetkilileri, yakalanan şüpheli hakkında adli süreçlerin başlatıldığını ve tahkikat işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Soruşturmanın detayları ve ileri adımların resmi makamlarca duyurulacağı belirtildi.

Olay kamuoyunda sosyal medyanın gündemine otururken, kolluk kuvvetlerinin dijital platformlardan gelen ihbar ve görüntüler üzerinden yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi.

ESENYURT’TA KIZ ÇOCUKLARINI TACİZ EDEN ŞAHIS YAKALANDI