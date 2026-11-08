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Esenyurt'ta ters yönden giren araç taksiye çarptı, sürücüler arasında arbede kameraya yansıdı

Esenyurt'ta iddia edilen alkol etkisindeki sürücünün ters yönden girdiği Doğan Araslı Bulvarı'nda taksiyle çarpışması ve ardından çıkan kavga kamerada.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta ters yönden giren araç taksiye çarptı, sürücüler arasında arbede kameraya yansıdı

kaza ve iddialar:

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre ana caddeye ters yönden giren ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı.

tartışma ve kavgaya dönüşmesi:

Çarpışmanın ardından araç sürücüleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, önce sürücüler arasında sözlü tartışma, ardından ise fiziki müdahale anları yer alıyor. Olay anına ilişkin görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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