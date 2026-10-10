Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracına ateş açan zanlı tutuklandı

Esenyurt'ta trafikte silahla tehditle sonuçlanan kavga

Dün sabah Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeşlerini okul servisine bırakmak üzere olan bir sürücünün aracına ateş açıldı. Olayda şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın seyri:

İddialara göre Yusuf Enis Güler, 10 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşlerini otomobiliyle okula götürdüğü sırada cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durdu. Bu sırada arkasından gelen H.Ö. (51) korna çalarak küfür etti. Güler'in karşılık vermesi üzerine şüphelinin camdan silah göstererek tehditler savurduğu öne sürüldü. Güler aracına binip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, şüphelinin peşinden gelerek içinde iki çocuk bulunan otomobile ateş açtığı belirtildi.

Emniyetin işlemleri ve deliller:

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek H.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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