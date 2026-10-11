Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Esenyurt'ta trafikte tehlike yaratan sürücüye 180 bin lira ceza ve tutuklama

Esenyurt'ta trafikte saldırgan davranışta bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi; ehliyeti ve aracı 60 gün men edilip sürücü tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta trafikte tehlike yaratan sürücüye 180 bin lira ceza ve tutuklama

olayın ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları incelendi. Görüntülerde aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

inceleme ve yakalama:

Sanal devriye çalışmaları kapsamında yürütülen tespitlerin ardından, olayla ilgili sürücü 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı. İncelemede, trafikte saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik akışını tehlikeye soktuğu saptandı.

ceza ve adli süreç:

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi ile araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve ehliyet geçici olarak geri alındı.

Yapılan idari işlemlerin ardından şahıs hakkında, TCK'nın 179/2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, sosyal medya görüntüleri üzerinden başlatılan sanal devriye çalışmalarıyla tespit edilip sonuçlandırıldı; yetkililer trafikte benzer davranışların hem hukuki hem idari yaptırımlarla karşılandığını vurguladı.

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye saldırgan davranışlarda bulunan şahıs...

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye saldırgan davranışlarda bulunan şahıs tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol a...
images

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına a...
images

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını k...
images

Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi