Olayın ayrıntıları:

Olay, 28 Ekim'de Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. (23) arasında çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmanın ardından S.A., eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla kendini vuran S.A. ağır yaralandı.

Tedavi ve adli süreç:

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören S.A.'nın tedavisi tamamlandı. Ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğun durumu:

Olay sonrası çiftin 11 aylık bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korunma altına alındı.

EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI