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Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Eskişehir çevreyolunda kamyonetten atlayıp ağır yaralanan Aysun I.'nın eşi E.I., ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olarak sigaralarını almakla meşguldü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 08:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Olayın gelişimi:

Eskişehir çevreyolunda 26 APH 574 plakalı kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı araç, Otogar Kavşağı'ndan kent merkezine yöneldiği sırada araçta bulunan 32 yaşındaki Aysun I., seyir halindeki kamyonetten aşağı atladı.

İhbar üzerine yol ortasında kalan yaralı kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Aysun I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğunu bildirdi.

şüphelinin durumu ve uygulanan cezalar:

Olayın ardından kadının düştüğü noktanın az ilerisinde durdurulan şirket kamyonetinin sürücüsü E.I. (38), polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.I.'nın ehliyetsiz olduğu ve 1.10 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye farklı maddelerden toplamda 390 bin TL ceza yazıldı.

E.I.'nın, eşinin ağır ve bilinci kapalı olmasına aldırış etmeden araçtan sigaralarını almaya çalışması ve kelepçelenmesine tepki göstermesi olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Şüphelinin, 'Çamlıca’da oturuyorum, babasının yanına götürüyordum. Artık yanlış yapmasın, bayiden topluyorum karımı. Hep erkeğe kelepçe abi' sözleriyle kendisini savunduğu aktarıldı.

polis soruşturması sürüyor:

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

AĞIR YARALANAN AYSUN

AĞIR YARALANAN AYSUN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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