Eşinin bağışıyla yeniden güç bulan yaşam

Ameliyat ve bağış süreci

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Yalçın ve Seval Arslan çiftinin 18 yıllık evliliğinden 13 ve 10 yaşlarında iki oğlu bulunuyor. Yaklaşık 5 yıldır süren şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli ağrı kesici kullanan 47 yaşındaki Yalçın Arslan, 4-5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısıyla acil servise başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Eşinin kadavra listesinde uzun süre beklemesini veya diyalize başlamasını kabul etmeyen Seval Arslan, canlı verici olmayı tercih etti. Eşler arasındaki uygunluk sağlandıktan sonra yaklaşık 10 gün önce böbrek nakli gerçekleştirildi ve her iki eşin de durumu iyi olduğu bildirildi.

Hasta ve verici açıklamaları

Ameliyat sonrası konuşan Yalçın Arslan, "3-5 seneden beri şiddetli baş ağrısından dolayı ağrı kesici kullanıyordum. 4 ay önce hekime başvurduk. Burada organ böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Türkiye genelinde kadavralardan alınan böbreğin çok uzun zamanda olduğu için biz canlıdan canlı yanak ile karar verdik eşimle beraber. Hocalarımıza başvurduk, tahlillerimiz oldu çok kısa bir süre içinde. 3 ay içinde değerlerimiz geldikten sonra, 10 gün içinde de böbrek nakli oldum. Çok sağlıklıyız, Allah’a çok şükür" dedi.

Verici olarak devrede olan Seval Arslan da organ bağışının önemini vurgulayarak, "Eşimin yaklaşık 4-5 ay önce böbrek yetmezliği olduğunu öğrendik. Diyalize girmesini kesinlikle istemedim. Tahlillerimiz kısa bir sürede yapıldı ve ameliyatımız yaklaşık 10-15 gün önce yapıldı. Yani hiç kimse korkmasın diyorum, bağış yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Uzman uyarıları ve kadavra bağışı eksikliği

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, kontrolsüz ağrı kesici kullanımının böbreklerde kalıcı hasara yol açabileceğini vurguladı ve hastaları uyardı: "Kontrolsüz ağrı kesici kullanımları böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hasarı yapmaktadır. Hele alt zemininde bir hipertansiyon ya da diyabet de varsa risk katlanarak artmaktadır, o yüzden uzun dönemde ve düzenli bir ağrı kesici kullanımı böbrekler için çok sakıncalıdır. Mutlaka doktor kontrolünde dönem dönem ağrı kesici ilaç kullanan hastalar özellikle böbrek fonksiyonları kontrol ettirmeleri gerekmektedir."

Prof. Dr. Cabir Alan ayrıca vakaya ilişkin olarak, "Yalçın beye 10 gün önce böbrek nakli yaptık. Belki Türk toplumunda da yaygın olarak hepimizin yaptığı hatayı yapmakla böbrek yetmezliği gelişti. Uzun yıllara dayanan düzenli bir ağrı kesici kullanımı sonrası böbreklerde hasar meydana geldi. Bunu tabi ilk başta fark edemedi. Bundan 4-5 ay önce şiddetli baş ağrısı, mide bulantısıyla acil servise başvurdu. Orada yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği olduğu tespit edilince hızlı bir şekilde bize müracaat etti. Yakınları Türkiye’de organ bağışı yetersiz olduğu için kadavra listesine girmektense kendileri organlarını bağışlamayı kabul etti. Eşi verici olarak talepte bulundu. Yapılan testlerde herhangi bir sakınca olmayınca eşinden aldığımız sol böbreği Yalçın beye naklettik" dedi.

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise Türkiye'de kadavradan organ bağışının yeterli olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Böbrek naklini temelde iki kaynaktan sağlayabiliyoruz. Birincisi canlı vericiden böbrek nakli. Canlı vericiden böbrek naklini alıcıyı detaylı incelemelerden sonra, kan ve doku uyumu olduktan sonra alıcının dördüncü dereceye kadar akrabalarından ve eşinden böbrek naklini gerçekleştirebiliyoruz. İkincisi ve aslında ülkemiz açısından arttırmamız gereken konu ise beyin ölümü gerçekleşmiş olan hastalardan yapılan böbrek nakli. Bu konuda canlı vericide dünyada çok güçlü ülkeyken kadavra bağışında yeterli oranda bir bağışa sahip değiliz. Ülkemiz olarak arttırmak istediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan kadavra donör bağışı. O yüzden de farkındalığını arttıracak yayınlar ve çalışmalar yapıyoruz. Organ bağışı konusunda artık elektronik ortamda e-nabız ve e-devlet üzerinden kolaylıkla hastalar organ bağışında bulunabilirler. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiden sonra bir can birçok kişiye yeniden yaşam şansı sunabilir."

YALÇIN ARSLAN(47), SEVAL ARSLAN(39) ÇİFTİ