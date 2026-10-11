Eşinin desteğiyle Brezilya'da zafere ulaşan Gaziantepli karateci

Eren Akkurt'un dünya şampiyonluğuna giden yol:

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki karateci Eren Akkurt, eşiyle birlikte yaptığı düzenli antrenmanlarla Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Karate Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Küçük yaşlardan beri antrenör olan babasının yönlendirmesiyle spora başlayan Akkurt, kariyerini Türkiye ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle ördü.

Aile kökeni ve günlük antrenman rutini:

Akkurt, karateyle tanışmasını aile ortamına bağlıyor; babası antrenör, iki ablası ve annesi de karateci. Bu ortam sayesinde spora erken yaşta başlayan sporcu, çalışmalarını Talat Özkarslı Spor Salonu'nda sürdürüyor. Evlendikten sonra sporu bırakmak yerine eşi Dilara Nur Akkurt ile birlikte antrenman yapmaya devam eden Eren, günün büyük bölümünü salonda geçirerek formunu korudu ve müsabakalara hazırlandı.

Çiftin birbirine verdikleri destek, hem fiziksel hem de moral açıdan başarıda belirleyici oldu. Dilara Akkurt, eşinin hem antrenman hem de manevi olarak yanında olduğunu belirterek "Çok mutluyum, gururluyum" dedi ve en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Başarılar, motivasyon ve gelecek hedefleri:

Yıllar içinde birçok derece elde eden Akkurt'un palmaresinde 10 Türkiye madalyası, 5 Türkiye şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunuyor. En son hedefi olan dünya şampiyonluğuna Brezilya'da ulaşan sporcu, bu başarının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Akkurt, "İnsan hayatını buna adayınca başarı kaçınılmaz oluyor" diyerek zirvede kalmayı amaçladığını söyledi.

Babası için hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Akkurt, bu başarının kendisi ve ailesi için gurur kaynağı olduğunu belirtti. "Babamın hayallerinden birisi benim dünya şampiyonu olmamdı. Babamın hayalini gerçekleştirmek benim için çok gurur verici" sözleriyle duygusunu paylaştı. Ayrıca Akkurt, aynı zamanda atandığı beden eğitimi öğretmeni olarak iş hayatına da adım attı; sporu, işini ve aile hayatını dengeleyerek hedeflerini sürdüreceğini söyledi.

Çevreden gelen değerlendirmeler:

Antrenörü Murat Batuhan Kozan, Eren hakkında "Eren için söylenecek söz yok. Alt yaş kategorilerinden itibaren o kürsünün her zaman en başındaydı" diyerek uzun yıllardır süregelen istikrarına dikkat çekti. Kozan, Akkurt'un azim, antrenman ve aile desteğiyle kısa sürede durdurulamayacak bir sporcu olduğunu ifade etti.

Aile ve eş desteğinin yanı sıra düzenli çalışma, genç sporcunun uluslararası başarısının temel taşları olarak öne çıktı. Akkurt, dünya şampiyonluğunun ardından hedefini bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve yeni madalyalar kazanmak olarak belirledi.

Öne çıkan noktalar: Eren Akkurt, Gaziantep'te büyüdüğü karate geleneğini sürdürüyor; eşiyle ortak antrenmanlar, Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki yoğun program ve yılların birikimiyle FISU Dünya Karate Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Hem ailesinin hem de antrenörünün takdirini kazanan Akkurt, önümüzdeki dönemde zirvede kalmayı hedefliyor.

Eşiyle yaptığı antrenmanlarla dünya şampiyonluğuna uzandı