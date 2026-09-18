Eşit ücret mücadelesi genişliyor: hak-iş 18 eylül gündemini güçlendiriyor

HAK-İŞ, 18 Eylül programıyla kayıt dışılık ve ücret adaletsizliğine dikkat çekti

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Kadın Komitesi tarafından düzenlenen ‘Kayıt Dışılık, Sendikasızlık = Ücret Uçurumu’ programı, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile gerçekleştirildi. Programda kayıt dışı istihdam ile sendikasızlığın ücretler, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve çalışanların hak arama imkanları üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

ILO iş birliğinin önemi:

Arslan, konuşmasında ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye’de bulunmasının çalışanlar ve endüstri ilişkileri sistemi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Arslan, ILO sözleşmelerinin onaylanması ve uygulanmasının gerekliliğine işaret ederek, "ILO’nun misyonu bizim misyonumuz" dedi ve sözleşmelerin yalnızca imzalanmasının yetmeyeceğini, hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Veriler ne diyor, hangi eşitsizlikler öne çıkıyor:

Programda paylaşılan veriler üzerinden Arslan, ücret eşitsizliğinin boyutlarına dikkat çekti. Arslan, ILO tarafından derlenen en son verileri referans alarak, ücretli çalışanlar açısından kadın-erkek ücret farkının %20 kadın aleyhine olduğunu söyledi. Kayıtlı çalışanlar arasında bu farkın %11,5, tüm çalışanlar dikkate alındığında ise %15 olarak aktarıldı ve temel sorununun kayıt dışı istihdamda ücret makasının daha da açılması olduğu vurgulandı.

Arslan ayrıca, eşit iş-eşit ücret mücadelesinin 18 Eylül'ün HAK-İŞ gündeminde diğer etkinliklerle birlikte daha geniş kapsamlı biçimde ele alınacağını ve bu konunun yıllık, sistematik bir tartışma alanı haline getirileceğini belirtti.

Sendikalaşma, vergi ve OVP eleştirileri:

HAK-İŞ lideri, sendikaların işletmeleri yıpratan değil, işletmelerin geleceğini güvenceye alan yapılar olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi ve ücret eşitsizliği, kayıt dışılık ile sendikalaşma sorunlarının çözümünde sendikal mücadelenin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Sendikalaşma oranının %14 düzeyinde olmasının çalışanların karar süreçlerinde yeterince temsil edilmemesine yol açtığını aktardı.

Orta Vadeli Program (OVP) değerlendirmesinde Arslan, vergi ve emeklilik başlıklarının çalışanlar açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. OVP’de vergi gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini ancak vergi sistemiyle ilgili adil düzenlemelerin görünmediğini söyledi. Gelir vergisi taleplerini özetleyerek, adil bir vergi sisteminin "çok kazanan çok, az kazanan az verir" ilkesine dayanması gerektiğini belirtti.

Ekonomik göstergelerdeki değişimler ve saha çalışmaları:

Arslan, 2023’ten bu yana bazı ekonomik ve sosyal göstergelerde iyileşme işaretleri olduğunu ifade etti; sosyal harcamaların 2023’teki yaklaşık %10 seviyesinden 2025’te yaklaşık %12 düzeyine çıktığını, istihdam gelirlerinin ise %32 seviyesinden %37'ye yükseldiğini aktardı. Ayrıca en üst zengin grup ile alt gelir grubu arasındaki mesafenin 2025’te 7,9’dan 7,5’a gerilediğini söyledi ve bunun alt gelir gruplarında kısmi bir iyileşme anlamına geldiğini kaydetti.

Programın son bölümünde Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen kayıt dışıyla mücadele çalışmalarına teşekkür etti, ev işçileriyle sürdürülen sahadaki çalışmaları, Antalya çalıştayını ve üye artırma çabalarını anlattı. Hizmet-İş’in örgütlenme başarısına dikkat çekerek, sendikanın üye sayısının 150 bini geçtiğini, kadın üyelerin örgütlenmesinin saha çalışması gerektirdiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından Arslan, ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan’a hediye takdiminde bulundu. Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen panelle sona erdi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, 18 EYLÜL ULUSLARARASI EŞİT ÜCRET GÜNÜ DOLAYISIYLA KONFEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA "18 EYLÜL’Ü HER YIL DAHA GENİŞ KAPSAMLI ŞEKİLDE KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.