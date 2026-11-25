Bir Eşitlik Ütopyası semineri yoğun ilgiyle gerçekleştirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Eşitlik Ütopyası" başlıklı canlı müzikli seminer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların eşit ve özgür yaşam hakkı ile şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemini merkeze aldı.

Programda öne çıkanlar:

Seminer, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde yapıldı. Katılımcılar, eğitimci-yazar Banu Tozluyurt ile söz yazarı-besteci Firdevs Çelikel’in katkılarıyla hem söyleşi hem de canlı müzik performanslarıyla buluştu. Sanatın anlatım gücü üzerinden yapılan sunumlar, eşitlikçi bir toplum inşa etmenin somut yollarına dair değerlendirmeler içerdi.

Etkinlikte söz alan Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Edizkan Şen, 25 Kasım'ın yalnızca anma değil, eşitlik ve dayanışma mücadelesini büyütme günü olduğunu vurguladı. Şen, kadınların ve erkeklerin birbirlerinin haklarına ve emeğine saygı duyduğu bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek eşitlik mücadelesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Eşitlik mücadelesinde ortak sorumluluk:

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha adil, özgür ve demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Ülüğ, eşit hak ve fırsatların ancak ortak çabayla sağlanabileceğini belirterek sanat ve müziğin farkındalık oluşturmadaki birleştirici gücüne işaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce konuşmasında kadına yönelik şiddetin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Ünlüce, şiddetin yalnızca fiziksel boyutu olmadığını; sözlü, psikolojik ve ekonomik şiddetin de kadınların yaşamında derin izler bıraktığını vurguladı. Başkan Ünlüce, "Eşitlik bir ütopya değil, birlikte mücadele ederek gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yaşam biçimidir." sözleriyle dayanışmanın önemini hatırlattı ve Mirabal kardeşlerin mücadelesine atıfta bulundu.

Program, katılımcıların sanat üzerinden kurulan diyaloglarla toplumsal eşitlik ve şiddetle mücadele konularında farkındalık geliştirmesiyle sürdü. Seminer sonunda konuşmacılara plaket takdim edilerek etkinlik sona erdi. Etkinlik, yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığının, kültür ve sanat aracılığıyla hangi somut adımların atılabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "BİR EŞİTLİK ÜTOPYASI" BAŞLIKLI CANLI MÜZİKLİ SEMİNER, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.