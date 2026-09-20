Eski başkan Burhan Özfatura yoğun bakımda, hayati tehlike sürüyor

Burhan Özfatura yoğun bakımda

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura (83), evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisine getirildi. Yapılan tespitlere göre Özfatura ani kalp durması geçirdi ve şu anda Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında tutuluyor.

Olayın gelişimi:

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, olayın gece sabaha karşı gerçekleştiği, Özfatura'nın acil müdahale ile hastaneye sevk edildiği belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek tedavinin yoğun bakımda sürdüğünü aktardı.

Tedavi ve takip:

Açıklamada, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, tedavi sürecinin Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edildiği ve uzman hekimler ile sağlık ekibinin titiz bir şekilde müdahaleye devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özfatura'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler, yetkililer tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam edecek.

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZFATURA, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR