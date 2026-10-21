Eski başkana Bağbaşı kültür merkezi ödemeleri nedeniyle 2 yıl hapis

Mahkeme kararı

Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Pamukkale Belediyesinin önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında, Bağbaşı Kültür Merkezi inşası sırasında yapılan ödemelere ilişkin davada karar verdi. Mahkeme, Gürlesin'i görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İddiaların dayanağı:

Dosyaya göre, Bağbaşı Kültür Merkezi inşaatını yürüten müteahhit firma ile Pamukkale Belediyesi arasında, üçüncü bir taraf olan bir finans şirketine ilişkin bir temlik sözleşmesi vardı. Ancak belediyenin, sözleşme kapsamında finans şirketine yapılması gereken ödemeleri doğrudan yüklenici firmalara yaptığı ileri sürüldü. Bu ödemelerin yapıldığı süreç ve yetki kullanımı mahkeme tarafından incelendi.

Zarar hesabı ve hukuki sonuç:

Finans şirketinin alacağını talep etmesi üzerine belediyenin aynı alacak için yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığı ve daha sonra müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle alacağın tahsil edilemediği belirtildi. Mahkeme kararında Pamukkale Belediyesi'nin 8 milyon lira zarara uğratıldığı kaydedildi. İddialar ilk kez 2018 yılında yargıya taşınmıştı ve dosya adli süreç sonunda hapis cezasıyla sonuçlandı.

PAMUKKALE BELEDİYESİ’NİN BAĞBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ’NİN İNŞASI SIRASINDA YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE 8 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİASIYLA YARGILANAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN GÜRLESİN’E, "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN 2 YIL 2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ.