Eski başkanın vedası: Şeyhler'in tanınmış ismi Alaattin Ölmez hayatını kaybetti

Hisarcık siyasetinden acı haber:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler beldesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Alaattin Ölmez, tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ölmez bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu ve yoğun bakımda bulunuyordu.

Siyasi geçmişi ve görev dönemi:

Alaattin Ölmez, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilerek 2009-2014 yılları arasında Şeyhler beldesinde belediye başkanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında partisinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldığı kayıtlarda yer alıyor.

Cenaze ve veda bilgileri:

Ölmez'in cenazesi memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde defnedilecek. Ailesi ve yakın çevresi tarafından gerçekleştirilecek tören ve defin işlemlerine ilişkin ayrıntılar yerel yetkililerce duyurulacak.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN ÖLMEZ