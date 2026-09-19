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Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu

Eskişehir'de düzenlenen gösteride Douglas DC-3'ü gören 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Reşat Çolak, uçağı 'sevgilim' diye andı ve geçmiş anıları tazelendi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:52

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu

Eskişehir gösterisinde duygusal karşılaşma:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen gösteride, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki Douglas DC-3 (C-47) uçağı, yıllar önce aynı gökyüzünde görev yapmış olan Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Reşat Çolak (92) için duygusal bir anı kaynağı oldu. 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı destekleriyle etkinlik alanına gelen Çolak, uçağı yakından inceleyip fotoğraf çektirdi ve izleyiciler arasında hatıralarını tazeledi.

Uçakla geçen yıllar:

Çolak, Douglas DC-3'ün askeri tarihindeki yerini ve kendi deneyimlerini anlatırken uçağa duyduğu bağlılığı dile getirdi. Kendisinin sözleriyle, 'Çok vefalı bir uçak. İkinci Dünya Harbi’nde Amerika’ya en çok savaşta imkan sağlayan 3 tane ‘C’ vardır; C-47, Jamset ve Cip. Bu uçaklar 27 tane tam teçhizatlı komando alır. Türkiye’de olmadı ama Amerika’da arkasına bir de planör takıyorlardı. 20 kişi de o alıyordu, 47 kişi bir anda savaş alanına iniyordu.' ifadelerini kullandı. Çolak, en güzel anılarını Etimesgut 12. Üs'te geçirdiğini belirtti.

Gazi duygularını ve minnettarlığını paylaştı:

Uçuş gösterisini büyük bir heyecanla takip eden Çolak, komutanlara teşekkür ederek Hava Kuvvetleri ile bağına vurgu yaptı: '75 yıllık Hava Kuvvetleri hayatımda ben Hava Kuvvetleri’nden hiç kopmadım, devamlı gidip geliyorum. Bütün komutanlar beni tanır. Buraya da beraber geldik, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar.' Ayrıca uçağa duyduğu sevgiye dair, 'Her insanın bir sevgilisi vardır, benim sevgilim de bu uçak' sözleriyle duygularını özetledi ve etkinliği terk ederken kendisini '10-15 yaş genç' hissedeceğini söyledi.

Etkinlik boyunca Çolak'ın uçakla kurduğu bağ, izleyiciler için hem tarihî bir anekdot hem de kişisel bir hatırlatma niteliği taşıdı; eski görev yıllarının somut bir hatırası olarak Douglas DC-3, gazinin anılarında özel bir yere sahip olmaya devam etti.

11. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI&#039;NIN DESTEKLERİYLE GÖSTERİ ALANINA GELEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ...

11. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI'NIN DESTEKLERİYLE GÖSTERİ ALANINA GELEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ ASTSUBAY REŞAT ÇOLAK (92), YILLAR ÖNCE GÖKYÜZÜNDE GÖREV YAPTIĞI EFSANEVİ DOUGLAS DC-3 UÇAĞINI YAKINDAN İNCELEYİP GEZDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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