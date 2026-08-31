Eski CHP Kocaeli milletvekili Selvi için Ankara'da son veda

Mehmet Cevdet Selvi için son görev

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi, iki gün önce hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da toprağa verildi. 83 yaşında vefat eden Selvi için düzenlenen cenaze töreni, öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde gerçekleştirildi.

Törene katılanlar ve temsilciler:

Cenaze namazına başta ailesi olmak üzere, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın, milletvekilleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, katılması öngörülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadı.

Cenaze taşınması ve defin süreci:

Namazın ardından Selvi'nin naaşı camiden omuzlar üstünde taşındı ve cenaze aracına yerleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Selvi'nin tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı. Naaş, dualar eşliğinde Gölbaşı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

ESKİ CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET CEVDET SELVİ’NİN CENAZE TÖRENİ ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP ANKARA'DA BULUNAN GÖLBAŞI MEZARLIĞI CAMİ'SİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.