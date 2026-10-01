Eski eşini eşarbıyla boğarak öldüren sanığın davasında haksız tahrik talebi yapılmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 11 Eylül 2025 gecesi meydana gelen olayda, Hızır Çelik (32) iddialara göre boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarbıyla boğdu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Olayın gelişimi:

İddianamede yer alan anlatıma göre Çelik, Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Savcılık beyanına göre sanık olayın ardından yaklaşık 3 saat evde kaldı, sonra ayrıldı; yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Biçer'in cansız bedenini buldu. Çelik daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim oldu. Biçer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dava süreci ve mütalaa:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından kamu davası açıldığı, sanığın Biçer'e ait cep telefonunu alıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Davanın üçüncü duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Çelik, müşteki ağabeyler Resul ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı. Tanık komşu Dilek D. duruşmada "Ölen kadını tanımıyorum. Sanıkla komşuyum, komşum çocuklarıyla ilgiliydi. Herhangi bir kötü davranışına şahit olmadım" diye ifade verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın her iki suçtan da cezalandırılmasını talep etti ve sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması yönünde talepte bulunulmadığını bildirdi.

Taraf beyanları ve savunma:

Müşteki kardeşleri duruşmada sanığın boşanmadan sonra tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Resul Biçer, duruşmada "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Recep Biçer de sanığın boşanmanın ardından kardeşini tehdit ettiğini belirtti.

Sanık Çelik ise savunmasında "Eve beraber gittik, eski konuları açtı. O esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı; çocuklarını korumak için hareket ettiğini savundu ve planlayarak öldürmek isteseydi eşyalarını almasına izin vermezdim şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dernek avukatının açıklaması:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, mütalaaya katıldıklarını belirterek dosyada haksız tahrik iddiasının sıkça kullanılan bir savunma kurgusu olduğunu söyledi. Kurt, "Dosya nihayete erdi, kasten öldürmeden müebbet hapis cezası istendi. Umarım karar da bu yönde çıkar" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİ (ARŞİV)