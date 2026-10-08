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Eski eşini öldürdükten sonra tarla yolunda araçta ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde boşandığı eşi Fadime Akbal’ı vuran Kamil Köse, olay sonrası kaçtı; tarla yolunda aracında ölü bulundu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski eşini öldürdükten sonra tarla yolunda araçta ölü bulundu

olayın gelişimi:

Saat 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Enver Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre 8 yıl önce boşandığı eşi Fadime Akbal'ın bulunduğu sokağa gelen Kamil Köse, kadının evden çıkmasını bekledi. Evden çıkan Akbal’ı takip eden Köse, kadına ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu.

Mahallede duyulan silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Akbal’ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı; burada yapılan müdahalelere rağmen Akbal hayatını kaybetti.

şüphelinin bulunması:

Olaydan sonra bölgeden ayrılan Köse’yi bulmak için polis ekipleri arama başlattı. Ekiplerin yaptığı takiple Köse’nin aracı tespit edildi ve Kardeşköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulundu. Araçta yapılan incelemede, Köse’nin aynı zamanda boşandığı eşini öldürdüğü silahla kendisini vurarak hayatına son verdiği değerlendirildi.

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından her iki şahsın da cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

soruşturma ve tespitler:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bazı iddialarda Köse hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği belirtilirken, henüz soruşturma kapsamında resmi makamlarca yapılmış ek açıklama bulunmuyor. Haber kaynaklarına göre Akbal, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde personel olarak görev yapıyordu.

Polis ekipleri olay yerinde ve araçta delil tespiti çalışması gerçekleştirdi; adli işlemler ile soruşturmanın detayları yetkili birimlerce yürütülüyor.

ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ VURDU, SONRA KAFASINA SIKTI

ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ VURDU, SONRA KAFASINA SIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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